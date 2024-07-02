Министерство молодежной политики появится в Вологодской области

Врио губернатора Вологодской области объявил о создании Министерства молодежной политики. Оно будет находиться в прямом подчинении Георгия Филимонова.

«В скором времени в Вологодской области будет создано отдельное Министерство молодежной политики. Уже сейчас мы перераспределили полномочия, и все, что связано с патриотическим воспитанием, молодежью находится под моим личным контролем и в моем личном ведении. Я рассчитываю, что этот шаг приведет к повышению эффективности нашей работы и результативности наших шагов как на региональном, так и на федеральном уровне», – сказал Георгий Филимонов в ходе оперативного совещания в Правительстве области.

Он добавил, что профильный заместитель губернатора области Александр Поветкин продолжает курировать сферу спорта. Ранее он курировал сферу молодежной политики.

Также 29 июня были опубликованы итоги конкурса Росмолодежи «Регион для молодых» на получение федерального финансирования. По результатам Вологодская область получит в 2025 году 80 миллионов рублей на создание муниципальных молодежных центров.