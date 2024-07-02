10 троллейбусов прибудут в Вологде из Санкт-Петербурга уже на этой неделе

[ Общество ]

Вологда получит до конца этой недели 10 троллейбусов, переданных мэрией Санкт-Петербурга. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве региона рассказал председатель правительства Александр Мордвинов. Он уточнил, что техника ожидается 7 июля. Еще 10 троллейбусов прибудут в Вологду до конца сентября.

Также на оперативном совещании врио мэра города Андрей Накрошаев рассказал, до 1 сентября Вологда закупит 1 электробус.   

«Пока будет приобретен всего один электробус. Его основное преимущество заключается в том, что такому виду транспорта не нужны контактные сети, не нужно их обслуживание, он не привязан к этой линии. Кроме того, электробусы более мобильны чем троллейбусы», – пояснил Андрей Накрошаев.

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