10 троллейбусов прибудут в Вологде из Санкт-Петербурга уже на этой неделе

Вологда получит до конца этой недели 10 троллейбусов, переданных мэрией Санкт-Петербурга. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве региона рассказал председатель правительства Александр Мордвинов. Он уточнил, что техника ожидается 7 июля. Еще 10 троллейбусов прибудут в Вологду до конца сентября.

Также на оперативном совещании врио мэра города Андрей Накрошаев рассказал, до 1 сентября Вологда закупит 1 электробус.