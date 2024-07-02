Улицы Элеваторную и Промышленную отремонтируют в Вологде

В Вологде в этом году начнут ремонтировать участки улиц Элеваторной и Промышленной. Общая стоимость работ составит 402 млн рублей. Средства будут выделено из регионального и городского бюджетов. В настоящее время городские власти готовят документы для участия в аукционе. Как рассказал врио мэра Вологды Андрей Накрошаев, о ремонте улиц давно просили жители и представители бизнеса.

«Благодаря дополнительной помощи из областного бюджета будет капитально отремонтировано еще 3,2 километра дорог, установлено уличное освещение, переустроены линии электропередач, отремонтированы и устроены тротуары для пешеходов, ливневая канализация. До конца года выполним переустройство коммуникаций, полностью завершим работы в 2025 году. О ремонте этих улиц давно просят как жители, так и бизнес», – рассказал Андрей Накрошаев.

На улице Элеваторной в ходе ремонта будет обновлен участок дороги протяженностью 2,1 км – от улицы Элеваторной, 47 до улицы Промышленной. Там будут заменены бортовой камень, на проезжей части уложат новое асфальтобетонное покрытие. Также будут отремонтированы тротуары и установлено наружное освещение.

На улице Промышленной отремонтируют участок дороги протяженностью 1,1 км – от улицы Промышленной, 13 до улицы Элеваторной. Также будет полностью уложено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы тротуары и смонтировано освещение.

Основные работы запланированы на 2025 год. В этом году строители начнут переустраивать коммуникации.