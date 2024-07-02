20 школ области с низкими результатами получат гранты

Вологодские школы с низкими образовательными результатами получат гранты на развитие материально-технической базы. Таким образом Правительство региона планирует стимулировать школы к повышению качества образования.

«Гранты на совершенствование кадровых условий и укрепление материально-технической базы по поручению врио губернатора Георгия Филимонова получат 20 школ Вологодской области, учащиеся которых демонстрируют низкие образовательные результаты. На эти цели выделено 60 млн рублей из областного бюджета. Размер гранта на каждую школу составит до 3 миллионов рублей», – рассказал заместитель Губернатора области Александр Ершов.

Средства гранта можно будет потратить на приобретение цифрового и лабораторного оборудования, демонстрационных учебно-наглядных пособий, а также на повышение квалификации, консультирование и стажировку руководителей и педагогов.

Отбор школ будет проходить в конкурсном порядке. Участвовать смогут учреждения, включенные Приказом Департамента образования области от 18 января 2024 года №127 в список общеобразовательных организаций с низкими результатами, контингент которых составляет не менее 200 человек. Сейчас нормативные правовые акты проходят согласование.