На Вологодчине увеличили размер материнского капитала

По инициативе врио губернатора Георгия Филимонова было принято решение о повышении областного маткапитала.

«Мы продолжаем искать и внедрять новые возможности для укрепления института семьи и стимулирования рождаемости на Вологодчине. Приняли решение увеличить размер областного материнского капитала в полтора раза: со 100 до 150 тысяч рублей», – сообщил Георгий Филимонов.

Повышенный материнский капитал предоставят семьям, в которых третий или последующий ребёнок родился в период с 1 января 2023 года.

Напомним, для поддержки многодетных семей на Вологодчине уже введены льготы по транспортному налогу, компенсации расходов по коммунальным платежам, оплате жилья и приобретению топлива. Кроме того, дети из многодетных семей могут бесплатно отдыхать в лагерях и санаториях на территории области, а также обучаться по программам среднего профессионального образования по сниженной цене.