Макет аэродрома времен Великой Отечественной Войны установят в музее Кадникова

Проект реализуется в рамках программы «Музеи Вологодчины: наша Победа. Связь поколений», которая была запущена по инициативе врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

«В Сокольском краеведческом музее и его филиале в Кадникове проводят реэкспозицию залов воинской славы. На это обоим музеям было выделено по миллиону рублей. Так, в Кадниковском краеведческом музее установят макет аэродрома времен Великой Отечественной войны. Конструкция будет изготовлена к августу», – рассказал Георгий Филимонов.

Посетители музея в Кадникове смогут увидеть самолеты Hurricane и Tomahawk, которые собирали и поднимали в воздух на сокольской земле, а также узнают, как осуществлялась заправка и ремонт самолёта, подготовка к тренировочным полётам.

В самом же Сокольском краеведческом музее расширяют экспозицию, посвященную участникам СВО, а также ветеранам боевых действий в Афганистане, Чечне и Сирии. Уже закуплено новое обмундирование, приобретены три пистолета-пулемёта Шпагина, пять автоматов Калашникова АК-74, композитные шлемы и другие экспонаты.

Напомним, всего по программе «Музеи Вологодчины: наша Победа. Связь поколений» финансирование на обновление и создание экспозиций, посвященных военным страницам истории России, получили 23 муниципальных и 4 государственных вологодских музея.