Череповчанка пожертвовала выплаты за гибель сына на восстановление храма

[ Общество ]

В Череповце местная жительница пожертвовала выплату за гибель в СВО сына на восстановление Храма Богоявления в Козохте, которая находится в 30 километрах от города. Каменная двухэтажная церковь была построена в 1821 году, в советское время была закрыта, долгое время пустовала.  

«Сын череповчанки погиб в декабре 2022 года в боях на территории Луганской Народной республики. Его матери выплатили компенсацию, которую она пожертвовала на восстановление Храма Богоявления. Этот жест заслуживает глубокого уважения, и я искренне благодарю мать погибшего бойца за неравнодушие», - рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

С помощью средств женщины были оплачены материалы и работа профессиональной бригады строителей, которые отремонтировали фасад, сделали отмостку, чтобы влага не разрушала стены храма. Также было восстановлено крыльцо.

Ранее в храме был полностью заменена крыша, отремонтирован второй этаж здания и позолочены пять куполов. Местные жители также своими силами сделали естественный дренаж. В настоящее время прихожане собирают пожертвования на заливку сухой стяжки для закладки будущего отопления.

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