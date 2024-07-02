Сформирован окончательный список кандидатов в губернаторы

[ Общество ]

Избирательная комиссия Вологодской области завершила прием документов от кандидатов в губернаторы. Всего в списке кандидатов – 7 человек. Среди них представитель ЛДПР Антон Гримов, самовыдвиженцы Михаил Дорофеев и Николай Толчанов, депутат ЗСО от «Российской партии пенсионеров» Игорь Катухин, представитель КПРФ Александр Морозов, врио губернатора Георгий Филимонов, выдвинутый от «Единой России», а также Денис Хрипель от «Справедливой России».

«После процедуры выдвижения всем кандидатам на пост главы региона предстоит пройти процедуру регистрации, для этого необходимо заручиться поддержкой не менее 53 глав и депутатов муниципальных образований, самовыдвиженцам дополнительно надо собрать по региону еще не менее 8945 подписей избирателей», - рассказали в региональном избиркоме.

На следующей неделе в облизбиркоме начнут принимать документы для регистрации, после чего станет известен окончательный список кандидатов на пост губернатора.

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