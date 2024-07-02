Новое компьютерное оборудование появится в вологодских школах

В школы Вологодской области будет поставлено новое компьютерное оборудование. Всего в образовательные организации поставят 744 ноутбука, 24 многофункциональных устройства, 48 интерактивных комплексов и 48 смарт-телевизоров. Также 72 кабинета оснастят IP-камерами.

«В этом году участниками проекта стали 24 школы региона из 18 муниципальных районов и округов. Поставки в них завершатся до 10 июля, – рассказал заместитель губернатора Вологодской области Александр Ершов. – Новое оборудование позволит разнообразить учебный процесс и сделать традиционные уроки интересными и запоминающимися для учеников».

Оснащение в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» будет поставлено в следующие школы:

Бабаевский округ — Тороповская основная общеобразовательная школа;

Белозерский округ — Мондомская школа;

Великоустюгский округ — Аристовская основная общеобразовательная школа, Васильевская основная общеобразовательная школа;

Верховажский округ — Нижнекулойская средняя школа;

Вожегодский округ — Кадниковская школа;

Вологодский округ — Куркинский центр образования, Первомайская средняя школа, Перьевская основная школа;

Вытегорский район — Мегорская средняя общеобразовательная школа, Оштинская средняя школа;

Грязовецкий округ — Сидоровская школа;

Кадуйский округ — Андогская средняя школа;

Кирилловский округ — Николоторжская средняя школа;

Никольский округ — Борковская средняя общеобразовательная школа;

Сокольский округ — Рабангская основная общеобразовательная школа;

Тарногский округ — Спасская основная школа;

Тотемский округ — Погореловская основная общеобразовательная школа;

Усть-Кубинский округ — Уфтюжская основная общеобразовательная школа;

Харовский округ — Сорожинская основная общеобразовательная школа имени И. Налётова;

Череповецкий район — Абакановская школа, Мяксинская школа;

Шекснинский район — Чаромская школа, Чёбсарская школа.

Вологодская область принимает участие в проекте с 2019 года. В 2023 году 41 школа была оснащена новым оборудованием и подключена к высокоскоростному интернету. В 2024 году в программу вошли еще 24 школы. Общее число переоборудованных учреждений образования составит 237 объектов.