Мошенники «по мелкому пакостят» от имени Георгия Филимонова

[ Общество ]

Мошенники и провокаторы научились с помощью искусственного интеллекта копировать голос врио губернатора Георгия Филимонова. Об этом Филимонов написал в своих соцсетях. По его словам, сгенерированным с помощью искусственного интеллекта голосом мошенники звонят по телефону и отправляют голосовые сообщения.

По мнению врио губернатора, такими провокациями занимаются его оппоненты.  

«Чем эффективнее работаем, ярче результат и выше достижения, тем больше зависти грызущих локти и ногти оппонентов, кои в меньшинстве и весьма слабы, но по мелкому пакостить горазды», - сообщает Филимонов.

Врио губернатора также предупредил, что голосовые сообщения он выкладывает только на своих страницах в соцсетях, а звонит исключительно с личного номера, либо через приемную.

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