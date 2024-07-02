Мошенники «по мелкому пакостят» от имени Георгия Филимонова

Мошенники и провокаторы научились с помощью искусственного интеллекта копировать голос врио губернатора Георгия Филимонова. Об этом Филимонов написал в своих соцсетях. По его словам, сгенерированным с помощью искусственного интеллекта голосом мошенники звонят по телефону и отправляют голосовые сообщения.

По мнению врио губернатора, такими провокациями занимаются его оппоненты.

«Чем эффективнее работаем, ярче результат и выше достижения, тем больше зависти грызущих локти и ногти оппонентов, кои в меньшинстве и весьма слабы, но по мелкому пакостить горазды», - сообщает Филимонов.

Врио губернатора также предупредил, что голосовые сообщения он выкладывает только на своих страницах в соцсетях, а звонит исключительно с личного номера, либо через приемную.