Вологодское «Динамо» не смогло «распечатать» ворота калининградской «Балтики-БФУ»

Вологодское «Динамо» с минимальным счётом 0:1 уступило калининградской «Балтике-БФУ» в 14-м туре чемпионата России по футболу дивизиона «Б».

Единственный гол в составе балтийцев забил Юрий Петровский во втором тайме. Бело-голубые второй раз в этом сезоне покинули поле без забитых мячей.

«Невзрачный такой первый тайм со стороны двух команд. Не знаю, с чем связано, будем разбираться. Во втором тайме решило всё стандартное положение, разыгранное хозяевами. У нас очень плохая тенденция, мы третий матч пропускаем со стандартного положения. Футболисты молодцы, встряхнулись и были очень хорошие подходы», отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо-Вологда» Рудольф Чесалов.

В следующем туре «динамовцы» сыграют против клуба «Лука-Энергия». Матч пройдёт в Вологде 7 июля.