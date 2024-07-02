В домах центральной части Вологды отключили горячую воду

В ряде домов центральной части Вологды сегодня отключили горячую воду. Представители ТГК-2 объясняют это устранением дефектов на магистральн6ых тепловых сетях на улицах Челюскинцев и Марии Ульяновой. Работы необходимо провести для проведения гидравлических испытаний, запланированных на вторую половину июля.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, горячей воды в домах не будет 2 и 3 июля.

В частности, с 9:00 2 июля до 9:00 3 июля не будет горячей воды по следующим адресам:

улица Батюшкова, д. 11, 12, 4, 9;

улица Благовещенская д. 20, 21 блок Б, 27, 3, 30, 11, 35, 39, 4, 48, 9, 36, 31;

Кремлевская площадь, д 12;

улица Ленинградская, д. 26, 5;

улица Мальцева, д. 1, 3, 20, 4, 18, 20;

улица Мира, д. 1, 6, 20, 30, 34, 8, 18, 38;

улица Октябрьская, д. 2, 10, 36, 38А, 38, 4, 40, 6, 8;

улица Марии Ульяновой, д. 2;

проспект Победы, д. 39, 6, 2, 37, 20;

улица Сергея Орлова, д. 6, 9;

Торговая площадь, д. 15, 17, 3, 7;

улица Кирова, д. 16, 22;

улица Челюскинцев, д, 4, 6, 8, 9;

улица Герцена, д. 2, 2а, 14, 16, 27;

улица Предтеченская, д. 54, 56;

улица Козленская, д. 8, 10, 30;

улица Пушкинская, д. 25, 25а, 25 корпус 2.

С 09:00 2 июля до 23:50 3 июля горячей воды не будет по адресам:

улица Октябрьская, д. 2, 10, 36, 38А, 38, 4, 40, 6, 8;

улица Кирова, д. 16, 22;

улица Челюскинцев, д. 4, 6, 8, 9.

Плановое отключение горячей воды для потребителей Центрального района Вологды запланировано с 15 июля.