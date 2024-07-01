33 площадки «Города детства» будут работать в Вологде в июле

В Вологде в июле будут работать 33 площадки «Города детства». Проект стартовал в июне на 20 площадках. В июле их количество решено увеличить.

Каждая неделя посвящена определенной тематике. Так, с 1 по 5 июля проходит неделя безопасности. Она приурочена к Дню Госавтоинспекции, который отмечается 3 июля. На площадках проекта пройдут конкурсы, викторины, эстафеты по Правилам дорожного движения. Следующая тематическая неделя, с 8 по 12 июля, пройдет в рамках проекта #Добронеуходитнаканикулы. Запланированы уроки добра, волонтерские акции. Дети примут участие в проекте «ДоброПочта».

В июле площадки «Города детства» будут работать по следующим адресам: 1 мкр. ГПЗ, 6, корп. 1-2; Благовещенская, 91; Ветошкина, 50; Гагарина, 13-15; Дальняя, 20 В-Г; Добролюбова, 40; Карла Маркса, 117; Конева, 18Г; Лаврова, 9А; Машиностроительная, 4А; Новгородская, 1; Новгородская, 8; Панкратова, 64; Псковская, 8А; Рабочая, 1А; Сергея Преминина, 10Б; Старое шоссе, 2Б; Тепличный мкр, 20-21; Чехова, 17; Чехова, 26-28; Гоголя, 97-99; Строителей, 18А; Залинейная, 22; М. Поповича, 20; Можайского, 44; Архангельская, 11Б (стадион 37 школы); Сквер героев СВО; Пионерская, 20 (стадион 19 школы); Ярославская, 26-28; Ленинградская, 148; Рождественский сквер; Надежды, 41А; с. Молочное (ул. Шмидта, 11), - сообщает пресс-служба администрации города.