В зоосаде Великого Устюга поселятся президентские олени

[ Общество ]

Подаренные президенту Владимиру Путину олени отправятся в зоосад Великого Устюга. Оленей президенту подарила многодетная семья Пяк из Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа, когда он поздравил их с золотой свадьбой.

Первоначально Путину была подарена редкая белая важенка, однако позже выяснилось, что самка была беременная. Супруги приняли решение не разлучать мать с детенышем и отправить их на новое место жительства, когда малыш подрастет.  

«Было принято решение отправить самку оленя и ее потомство в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, где она сможет радовать всех посетителей», - сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

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