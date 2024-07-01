Сергей Жестянников заявил о мерах поддержки участникам СВО

Депутаты Законодательного собрания области приняли участие в митинге, посвященном Дню ветерана боевых действий. Он состоялся в центре Вологды у мемориала воинам-интернационалистам.

Всего в Вологодской области статус ветерана боевых действий имеют более 12 тысяч человек. Они исполняли свой долг в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, Российской Федерации и других государств после 1945 года. Среди них и участники специальной военной операции.

«Мы должны всегда говорить спасибо тем ребятам, которые защищали свою страну, которые защищают мир сейчас за пределами и внутри Российской Федерации. Я сам являюсь участником боевых действий, также прошел «горячие точки». Поэтому не понаслышке знаю, насколько важно поблагодарить, пожать руку. Действительно, эти ребята - пример для нас, для нашего подрастающего поколения. Так формируется патриотизм, так формируется история», - отметил председатель Законодательного собрания области Сергей Жестянников.

Как отметил спикер ЗСО, сейчас в регионе для ветеранов действует сразу несколько направлений мер поддержки как федерального, так и областного уровней. Учреждены различные фонды поддержки, развивается медицинская база для участников конфликтов, ветераны могут рассчитывать на бесплатные земельные участки, различные денежные выплаты, льготы по оплате ЖКХ.

По словам Сергея Жестянникова, перечень мер поддержки постоянно расширяется. В частности, на последней сессии ЗСО был принят целый пакет социальных законов, внесенных врио губернатора Георгием Филимоновым.

Напомним, что до 2024 года День ветерана боевых действий носил неофициальный характер.