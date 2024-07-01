ООО «Велес» по решению УФАС включен в «черный список»

[ Общество ]

ООО «Велес» включена в реестр недобросовестных поставщиков по решению вологодского управления антимонопольной службы. Компания не выполнила условия договора, заключенного с презентационно-сервисным центром. Как уточнили в УФАС, по договору ООО «Велес» должен был выполнить капительный ремонт инженерных сетей здания.

«В обозначенный договором срок общество не выполнило своих обязанностей по капитальному ремонту. В процессе переписки с заказчиком компания указывала на отсутствие некоторых технических характеристик, необходимых ей для производства работ; о необходимости согласования объема дополнительных работ и увеличение сроков выполнения условий контракта», - пояснили в антимонопольном ведомстве.

Впрочем, никаких доказательств невозможности выполнения договора компания не представила. Решение управления ФАС подтверждено в судах двух инстанций. 

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УФАС договоры
 

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