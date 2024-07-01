В Бабаевском округе петербуржца осудили за мошенничество с соцвыплатами

38-летний житель Санкт-Петербурга признан виновным в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Вологодской области.

В суде установлено, что подсудимый, в период с марта 2019 года по ноябрь 2020 года, получил социальную выплату на строительство жилого дома в виде субсидии в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». При этом он предоставил в администрацию Бабаевского округа заведомо ложные сведения о своем трудоустройстве в агропромышленном комплексе. Фактически мужчина не исполнял обязанности заведующего по снабжению в колхозе, как было указано в документах.

Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области выдал мужчине свидетельство о предоставлении социальной выплаты на сумму 1 523 088 рублей. Полученными денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года. Во внимание были приняты позиция обвинителя и характеристика личности подсудимого. Также петербуржец обязан возместить материальный ущерб.