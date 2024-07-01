Температура воздуха на текущей неделе может побить рекорды

Вологодские синоптики обещают аномально жаркую погоду на предстоящей неделе. Завтра жара продолжит набирать обороты, и максимальная температура составит до +32 градусов. В Вологде может быть побит рекорд 1999 года, когда максимальная температура была зафиксирована на отметке в +30,2 градуса.

«В среду фронтальный раздел сместится к центру области. За исключением крайнего востока, погода прогнозируется неустойчивой с грозами, ливнями и шквалистым усилением ветра. Днем до +33 градусов, на западе до +23 градусов. Вечером и в ночь на четверг грозовой фронт сместится на восток. Начиная с запада региона, погода начнет улучшаться, температура воздуха составит до +31 градуса», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В климатическую норму погода вернется в конце недели, когда прогнозируется прохождение очередной системы атмосферных фронтов, которая принесет дожди с грозами.