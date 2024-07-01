Алина Удальцова заняла второе место на первенстве России по пауэрлифтингу

Уроженка Шексны, Алина Удальцова, завоевала серебряную медаль первенства России по пауэрлифтингу среди юниорок.

Спортсменка соревновалась в дисциплине троеборье классическое. Общая сумма троеборья – 370 кг, что равно нормативу Мастера спорта международного класса. В частности, жим – 85 кг, тяга – 150 кг, приседание – 135 кг. В последнем упражнении Алина побила рекорд Вологодской области. Подготовил спортсменку тренер Денис Заборин.

Напомним, первенство России по пауэрлифтингу сейчас проходят в Москве. В соревнованиях участвуют более 280 спортсменов из 55 регионов России.