Алина Удальцова заняла второе место на первенстве России по пауэрлифтингу

[ Спорт ]

Уроженка Шексны, Алина Удальцова, завоевала серебряную медаль первенства России по пауэрлифтингу среди юниорок.

Спортсменка соревновалась в дисциплине троеборье классическое. Общая сумма троеборья – 370 кг, что равно нормативу Мастера спорта международного класса. В частности, жим – 85 кг, тяга – 150 кг, приседание – 135 кг. В последнем упражнении Алина побила рекорд Вологодской области. Подготовил спортсменку тренер Денис Заборин.

Напомним, первенство России по пауэрлифтингу сейчас проходят в Москве. В соревнованиях участвуют более 280 спортсменов из 55 регионов России.

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Фото: Центр спортивной подготовки Вологодской области
 

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