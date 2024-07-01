Андрей Накрошаев заявил о капитальном ремонте Горбатого моста

Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев заявил, что Горбатый мост будет капитально отремонтирован. На минувшей неделе там провалился асфальт на тротуаре.

По словам Накрошаева, провал подрядчик будет устранять сегодня ночью.

«Бетонная плита тротуарной части раскрошилась по одной стороне и опустилась до опорной балки. Опасности для пешеходов не представляет, так как опирается на нижнюю часть путепровода», - пояснил Накрошаев.

Врио мэра также уточнил, что мост требует капитального ремонта и уже в 2024 году будет разработана проектно-сметная документация по его ремонту.

Само производство работ запланировано на 2025 год.