Партия «Новые люди» намерена участвовать в выборах в Гордуму Вологды

Партия «Новые люди» заявила о намерении участвовать в выборах в городскую Думу Вологды. Сегодня в региональном штабе партии были выдвинуты кандидаты в депутаты вологодской городской думы. Также сторонники партии и кандидаты провели акцию с файерами около Вологды.

В списке кандидатов от «Новых людей» - опытные политики, прошедшие не одну предвыборную кампанию, а также общественные деятели, предприниматели и учителя. Лидер регионального отделения Александр Борисов стал кандидатом по 12-му округу Вологды.

«Мы хотим, чтобы городская политика стала конкурентной, а власть научилась слушать жителей Вологды. Поэтому в нашей команде только те люди, которые без полномочий и мандатов уже делают наш город лучше. Сегодня на выдвижении мы провели акцию, чтобы показать, что наша команда едина, что никакие преграды нам не страшны. Уже скоро вы сможете познакомиться с нашими кандидатами», - рассказал Александр Борисов.

Лидер вологодских «Новых людей» также напомнил, что на выборах президента кандидат от партии Владислав Даванков занял второе место в Вологодской области, опередив представителей старых партий.

Выборы в городскую Думу Вологды пройдут в единый день голосования, 8 сентября.