Зависимый от ставок череповчанин "развел" знакомых на несколько миллионов

Череповецкий городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Череповчанин увлекался ставками на спорт, часто играл на платформе одной популярной букмекерской конторы. В какой-то момент молодой человек уже не мог остановиться: он регулярно делал ставки, выигрывал и проигрывал денежные средства и, как сам потом утверждал, был зависим от этого.

В 2018 году у него уже были многочисленные долги в банках, поэтому он решил получать денежные средства у своих знакомых обманным путем. С июля 2018 года по сентябрь 2023 года мужчина под различными предлогами занимал у своих знакомых деньги, возвращать их он, конечно, не планировал.

Всего от обманных действий игромана пострадало 10 человек, которым причинен ущерб на сумму более 3,5 миллионов рублей.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении вышеуказанных преступлений признал полностью, от дачи показаний отказался.

Череповецкий городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчине придется возместить причиненный материальный ущерб.