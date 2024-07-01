В Вологде внедряют специальную систему, выявляющую безбилетников в автобусах

Исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев провел встречу с водителями городских автобусов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Участившиеся случаи безбилетного проезда стали одной из тем для обсуждения. Водители жалуются, что «зайцы» даже не реагируют на их замечания. Как итог: департаментом городского хозяйства совместно с контролерами ПАТП и полицией был организован внеплановый рейд по безбилетникам на 15 маршрутах. На каждом маршруте выявлено до 10 не оплативших.