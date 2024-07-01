В Вологде внедряют специальную систему, выявляющую безбилетников в автобусах

[ Общество ]

Исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев провел встречу с водителями городских автобусов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Участившиеся случаи безбилетного проезда стали одной из тем для обсуждения. Водители жалуются, что «зайцы» даже не реагируют на их замечания. Как итог: департаментом городского хозяйства совместно с контролерами ПАТП и полицией был организован внеплановый рейд по безбилетникам на 15 маршрутах. На каждом маршруте выявлено до 10 не оплативших.

«В этот раз к зайцам не применялись административные меры, было предложено оплатить проезд. Видим, что проблема есть, будем проводить рейды регулярно. Также специалисты внедряют интеллектуальную систему контроля, она позволит выявлять маршруты и остановки с наибольшим количеством безбилетников. Призываю всех пассажиров городского транспорта оплачивать свои поездки своевременно, чтобы избежать неудобных ситуаций», – прокомментировал ситуацию Андрей Накрошаев.

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