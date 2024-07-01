Двое мужчин пострадали из-за загоревшихся автомобилей на Вологодчине

Первое происшествие случилось 29 июня, в субботу, в Грязовце на улице Мира, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

38-летний мужчина проводил сварочные работы автомобиля. В какой-то момент он увидел, что загорелся ковёр, постеленный на колени. Мужчина выкинул его из гаража, но пламя успело перекинуться на автомобиль, затем на мебель, а также на чердак.

В результате пожара сгорели элементы автомобиля, частично обрушились потолочные перекрытия гаража. Повреждён металлический корпус автомобиля. Собственник с ожогами был госпитализирован в районную больницу.

По той же причине произошел пожар в гаражном кооперативе на улице Гоголя в Череповце. Ближе к полуночи 30 июня сотрудники МЧС России получили сообщение о возгорании. Там в одном из боксов, принадлежащем 26-летнему мужчине, из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ загорелся автомобиль.

Череповчанин заметил задымление, а после – огонь из-под торпеды автомобиля. Мужчина попытался потушить возгорание самостоятельно, но вода быстро закончилась, и он вызвал пожарных.

В результате происшествия сгорели отделочные материалы и имущество гаражного бокса, легковой автомобиль «ВАЗ 2114», а сам владелец получил ожоги. Прибывшие работники «скорой помощи» осмотрели пострадавшего. От госпитализации мужчина отказался.