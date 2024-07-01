В Вологде выложили «огненную картину» из 1300 свечей

[ Общество ]

В Вологде выложили «огненную картину» из 1300 свечей. Акция приурочена к Дню ветерана боевых действий, который отмечается по всей стране. Вологжане выложили из свечей фразу «Папа, возвращайся домой с победой. Я тебя жду».

«В акции «Огненные картины» приняли участие общественники и «Волонтеры Победы». Такими акциями мы еще раз подчеркиваем, что Вологда, как и вся Россия, ждет наших героев домой с победой», – рассказала региональный руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Надежда Иванова.

Акция прошла около обелиска Славы вологжанам в Кировском сквере.

Теги:
акции волонтеры
 

Последние новости

Двое мужчин пострадали из-за загоревшихся автомобилей на Вологодчине
В Вологде выложили «огненную картину» из 1300 свечей
Два человека сгорели в автомобиле после ДТП
Движение на участке улицы Республиканской перекрыто с сегодняшнего дня
Лось стал причиной смертельной аварии в Тарногском округе
Большой фестиваль сапов прошел в Череповце
Череповчанка стала серебряным призером чемпионата Европы по боксу
Вологодские мастерицы взяли гран-при фестиваля «Город ремесел»
Кузнечная слобода развернулась в Вологде
Более 400 участников собрал областной фестиваль «Дыхание улиц»