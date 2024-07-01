Движение на участке улицы Республиканской перекрыто с сегодняшнего дня

[ Общество ]

Движение на участке улицы Республиканской перекрыто в Вологде. Как говорится в постановлении, подписанном врио мэра города Андреем Накрошаевым, движение перекрыто в связи с ремонтом теплотрассы.

«Прекратить движение транспорта по улице Республиканской в районе дома № 100 по улице Ленинградской в городе Вологде на период выполнения работ по реконструкции участка тепловой сети с 1 июля по 31 июля 2024 года», — говорится в постановлении.

Как сообщает портал GorodVo, альтернативный вариант движения в этом районе должен обеспечить департамент городского хозяйства.

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