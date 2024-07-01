Лось стал причиной смертельной аварии в Тарногском округе

Смертельная авария произошла сегодня ночью на территории Тарногского округа. По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, на 213-м километре автодороги Чекшино-Тотьма-Куратово автомобиль ВАЗ-2110 сбил перебегавшего дорогу лося. После столкновения автомобиль и животное вылетели в кювет, где «десятка» перевернулась.

В результате ДТП погиб 30-летний водитель – житель Великого Устюга. В больницу с различными травмами доставлены его 31-летняя супруга и двое детей - 3-летний мальчик и 10-летняя девочка. Лось в результате аварии также погиб.