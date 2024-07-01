Большой фестиваль сапов прошел в Череповце

[ Общество ]

В Череповце в минувшие выходные прошел большой фестиваль сапов, в котором приняли участие более 250 человек. Как сообщает официальный портал города, старт мероприятию дал многократный чемпион России в фехтовании на колясках Дмитрий Беляев.  

По словам мэра города Вадима Германова, самым зрелищным моментом фестиваля стал заплыв на сапах в костюмах.

«Парад участников и заплывы в костюмах стали зрелищной частью мероприятия, а самая нелегкая задача досталась жюри. Выбрать лучший костюм среди всего разнообразия образов было действительно непросто», - написал Вадим Германов в соцсетях.

Фестиваль сапов стал третьим по счету подобным мероприятием. В прошлом году в нем приняли участие 166 участников из Череповца, Вологды, Рыбинска, Санкт-Петербурга и Курска. За заплывами наблюдали 27 тысяч зрителей.

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