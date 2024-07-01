Череповчанка стала серебряным призером чемпионата Европы по боксу

Череповчанка Арина Рюмина завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Соревнования прошли в Сараево, Босния и Герцеговина, с 23 по 30 июня.

В титульном матче весовой категории до 70 кг череповчанка встречалась с итальянкой Сарой Скоррано и уступила ей единогласным решением судей, завоевав таким образом серебро.

Это было первое поражение Арины на Евро, при том, что на ринг она реально выходила 2 раза. В полуфинал череповчанка пробилась без боя. Соперница Рюминой по четвертьфиналу не явилась на ринг и ей было засчитано техническое поражение. В 1/2 финала воспитанница СШОР №3 была сильнее венгерки Вильен Капсос.

Отметим, что на чемпионате Европы юношеская сборная России выступала под своим флагом и гербом, а на награждении был гимн страны. Всего россияне завоевали 22 награды: 16 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали.