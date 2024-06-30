Вологодские мастерицы взяли гран-при фестиваля «Город ремесел»

На Кремлевской площади прошла торжественная церемония закрытия X международного фестиваля народных промыслов и ремесел «Город ремесел». Гран-при были удостоены Галина Куликова и Ольга Журавлева из Вологды.

«Отрадно, что в этом году жительницы Вологды получили главный приз конкурса. Изделие победительниц изготовлено вручную, с сохранением традиционной росписи вологодской финифти по белой эмали. Также были выделены победители в семи взрослых номинациях и конкурсе «Ремесло.Дети». В каждой из номинаций были представлены традиционные и авторские работы», – прокомментировал и.о. мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Всего в этом году в конкурсе приняли участие более 800 взрослых мастеров и 200 детей из 40 регионов России и 5 стран зарубежья. Победителей определили в номинациях: «Женские ремесла» (традиционный костюм, кружевоплетение, вышивка, ткачество, традиционная кукла, лоскутное шитье); «Роспись по дереву и бересте»; «Художественная обработка дерева, плетение из традиционных материалов (ивы, бересты, соснового корня, соломки и т.д.), столярное и токарное дело»; «Валенки и валяные изделия»; «Кузнецы и ювелиры»; «Гончарные изделия. Керамика», «Хранить традиции». Победителям и призерам были вручены дипломы за I, II, III место и денежные призы. В итоге в конкурсе среди взрослых были награждены 106 участников, а в детском – 73 человека.