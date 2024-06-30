Кузнечная слобода развернулась в Вологде

Всероссийский кузнечный арт-фестиваль «Магия огня и звон металла» проходит впервые в Вологде в рамках Х Международного фестиваля народных промыслов и ремесел «Город ремесел. Организатором кузнечного арт-фестиваля выступает МАУК «Центр ремесел» при поддержке Гильдии кузнецов России.

«Кузнечная свадьба» стала одним из ярких и самобытных моментов кузнечного фестиваля. Она прошла Кремлёвском саду, где жителям и гостям Вологды представили старинный славянский обряд, посвященный скреплению брачных уз. Его провели для вологжан Владимира Максимова и Маргариты Студеновой в честь 10-летия свадьбы. Кузнецы выковали металлические сердца, при этом обязательно проговаривая пожелания долгой семейной жизни. В рамках «Кузнечной свадьбы» молодожёны выковали своё первое совместное изделие – гвоздь, который скрепит их сердца. Кузнечное сердце молодожены прибили к деревянной колонне, она будет храниться на кузнице в Устюжне. В конце обряда молодожёнам подарили кузнечную подкову и оригинальный сувенир – брелок в виде кузнечного узла», - рассказала начальник Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды Елена Доможирова.

Также состоялась традиционная акция «Шоу огненных скульптур», она была в этом году самой масштабной за всю историю фестиваля «Города ремесел». Обжиг сразу пяти керамических изделий размером в человеческий рост вологжанам представили профессиональные команды керамистов из разных российских городов - Рязани, Кирова, Иванова, Омска, Ярославля и Москвы. Отметим, что скульптуры «Вологодская весна», «Конь-огонь», «Птица Севера», «Тишина» и «Вологодское чаепитие» создавались мастерами в течение недели до начала фестиваля. Сначала скульптуры из шамотной глины обожгли при температуре 1000-1200 градусов на специальных топках, далее мастера сняли каолиновые одеяла и обсыпали скульптуры опилками. Все эти скульптуры станут экспонатами керамического дворика «Центра ремесел» на ул. Благовещенской, д. 20. Это будет арт-пространство «Керамические истории». Их дополнят шесть арт-объектов, созданных лучшими керамистами России совместно с мастерами из Вологды в ходе предыдущих фестивалей: «Птица Сирин», «Цветок папоротника», «Ветер над городом», «Цветы и птицы», «Кибитка передвижного театра» и «Древо народной культуры».

Сразу после шоу огненных скульптур дали старт фестивалю «Магия огня и звон металла». Мастер народных художественных промыслов Вологодской области, Народный мастер России, член Союза художников России Владимир Холщагин передал фестивальный огонь президенту гильдии кузнецов России Василию Кондурову, чтобы зажечь главный горн площадки.