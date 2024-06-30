Более 400 участников собрал областной фестиваль «Дыхание улиц»

Более 400 участников из разных регионов России и Вологодской области собрал открытый областной фестиваль уличных видов спорта «Дыхание улиц».

Он проводится на 4 площадках в разных районах Вологды. Одна из центральных площадок расположена в скейт-парке «Яма».

«Мы за синкретическую связь молодежных субкультур и новых тенденций в спорте. Молодежь должна самовыражаться, творить, должна добиваться успехов, и ей нужно помогать», - сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Участниками фестиваля стали более 400 человек в возрасте от 14 до 35 лет из Вологды, Череповца, Няндомы, Шексны, Вологодского, Белозерского, Кирилловского, Сокольского и Усть-Кубинского округов. Ребята соревнуются в восьми номинациях: баскетбол 3х3, стрит-воркаут, киберспорт, ВМХ, самокатинг, скейтбординг, парковый волейбол, брейкинг.

Так, в скейт-парке «Яма» проходят состязания по велосипедному мотокроссу, самокатингу, скейтбордингу, стрит-воркауту. Здесь же стартовал фестиваль «Обойма» с танцевальными баттлами, в том числе, в парах «учитель-ученик».

Судьями фестиваля стали известные исполнители уличных танцев из Москвы и Вологды. Параллельно на участке улицы Марии Ульяновой, рядом с молодежным центром «Горком35» развернулись Школа стрит-арта, Гильдия фехтования «Ravenblade», городки и спидкубинг.

Также в рамках фестиваля идут соревнования по парковому волейболу в ФОКе «Золотая шайба», а на стадионе «Локомотив» завершился турнир по баскетболу.

Напомнил, фестиваль «Дыхание улиц» является частью проекта «Лето Русского Севера».