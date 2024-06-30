Фестиваль «Город ремесел» открылся в Вологде

На Кремлевской Вологды площади прошла торжественная церемония открытия X Международного фестиваля народных промыслов и ремесел «Город ремесел».

«Город ремесел – это не просто фестиваль, это доказательство того, что ремесла живы и развиваются. Что интерес к этому не угасает, и даже передается из поколения в поколение. Мы уделяем большое внимание семейным ценностям, а в рамках фестиваля представлены и семейные проекты с акцентом на народные традиции. Надеюсь, что каждый гость фестиваля «Город ремесел» получит незабываемые эмоции от наших мероприятий», – сказал на церемонии открытия и.о. мэра Вологды Андрей Накрошаев.

На Кремлевской площади для жителей и гостей Вологды прошел музыкальный проект «Тенор против баритона». Вологжане стали свидетелями вокальной «дуэли» актера музыкального театра, певца, продюсера, лауреата премий «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра», исполнителя главных ролей в культовых мюзиклах России и Европы Ивана Ожогина и оперного и эстрадного певца, солиста московского театра «Геликон-опера», участника мюзиклов с мировым именем, участника проекта «Голос», победителя Международного турнира Terem Crossover Дмитрия Янковского. «Дуэль» сопровождалась оркестром русских народных инструментов «Перезвоны».

Напомним, на участие в проекте «Город ремесел» поступило более 800 заявок. На фестиваль приехали мастера из 40 областей: Вологодской, Костромской, Нижегородской, Новгородской, Московской, Ярославской, Тверской, Ленинградской и других регионы РФ. Также в этом году в проекте участвуют ремесленники из Эстонии, Грузии, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси и Молдовы.

В этом году на фестиваль приехали мастера по ткачеству, вышивке, шитью и кружеву, кузнецы и резчики, гончары и катали. Они представили более 800 своих работ. Все работы, заявленные на конкурс, прошли строгий отбор экспертами народного искусства и будут оцениваться профессионалами. Среди номинаций представлены: «Женские ремесла», «Роспись по дереву и бересте», «Художественная обработка дерева», «Валенки и валяные изделия», «Кузнецы и ювелиры», «Гончары и керамисты», «Хранить традиции», «Ремесло. Дети».