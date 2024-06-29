222 выпускника Вологды получили медаль «За особые успехи в учении»

В кинотеатре «Ленком» прошел торжественный прием, где чествовали медалистов, выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, а также их родителей и педагогов. С приветственным словом ко всем участникам церемонии награждения обратился исполняющий обязанности мэра города Андрей Накрошаев.

«Я рад вашим достижениям, такому огромному количеству медалистов. Это очень здорово! Самое главное, что вы не только посвящали себя учебе, но и занимались общественной деятельностью. Надеюсь, что все вы останетесь в Вологде, чтобы вместе строить и развивать наш город, делать его местом, в котором хочется жить, работать и воспитывать своих детей. Я благодарю всех вас за успехи в учебе и желаю дальнейших успехов в жизни. В добрый путь!» – поздравил выпускников Андрей Накрошаев.

В этом году в Вологде рекордное число медалистов – 222 выпускника из 32 школ города. Из них 135 золотых медалей, 87 – серебряных. Особенно отличилась школа №5, где выпускники получили 29 наград за успехи в учебе.

«У меня всегда были четверки – стабильно одна-две. Но в 10 классе начала раскрывать свой потенциал – конечно, захотелось выйти на золотую медаль. Поэтому постаралась, и все получилось. Мама очень гордится мной», – рассказала выпускница школы №1 Екатерина Зелянина.

«Я благодарна всем учителям, которые смогли воспитать таких хороших и красивых девчонок – наших умниц. Мы гордимся своими детьми. Эти медали они покажут своим детям, и пусть уже их дети стараются и учатся, как наши», – добавила мама Екатерины Ольга Зелянина.

Кроме того, в Вологде восемь стобалльных результатов на ЕГЭ.