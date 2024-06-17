Пьяный водитель грузовика раздавил колесом легковушку в Вологде

Авария произошла вчера, 28 июня, в 18:46 у дома № 84 на улице Можайского в областном центре, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, 27-летний водитель грузовика «ГАЗ» столкнулся с двумя легковыми машинами, в том числе «Рено Логан», за рулем которой находилась 42-летняя женщина, и «Маздой», под управлением 45-летней водительницы. Грузовик раздавил заднюю часть «Мазды», наехав на нее правым передним колесом.

В результате ДТП пострадали водитель «Мазды» и ее пассажирка – 11-летняя девочка. Они получили различные травмы, и были госпитализированы в больницу.

Известно, что водитель грузовика лишен права управления транспортным средством. Кроме того, полицейские, прибывшие на место аварии, заметили, что у нарушителя имеются явные признаки алкогольного опьянения. В отношении него проводится проверка.