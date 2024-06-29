Череповчанка вышла в финал Первенства Европы по боксу

Череповчанка Арина Рюмина вышла в финал Первенства Европы по боксу среди юниоров.

Соревнования проходит в Сараево, столице Боснии и Герцеговины, с 23 по 30 июня. В крупном международном турнире принимают участие сильнейшие спортсмены из 28 стран Европы: 240 юношей и 130 девушек возрастом 15-16 лет.

Арина Рюмина, воспитанница "СШОР №3" Череповца, пробилась в финал турнира. Девушка выступает в весовой категории до 70 килограмм. В полуфинале спортсменка победила венгерку Вильен Капсос со счётом 4-1.

Финальные поединки пройдут в воскресенье. Всего до решающих боёв добрались 19 россиян. Арина Рюмина поборется за золотую медаль с итальянкой Сарой Скоррано.