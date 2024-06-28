Вологодская область вошла в нацпроект «Императорский маршрут»

Вологодская область попала в национальный туристический проект «Императорский маршрут». Соглашение об участии в проекте подписано врио губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым, замминистра экономического развития РФ Дмитрием Вахруковым и председателем наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анной Громовой.

«В Вологодской области более 3,5 тысяч объектов культурного наследия, и мы готовы показывать их туристам со всей страны. Новый туристический проект будет способствовать повышению узнаваемости и туристической привлекательности региона. Мы нашли единомышленников в деле укрепления русской православной традиции и сохранении исторического наследия нашего народа, нашей культуры, и совместим региональные проекты и «Императорский маршрут», - пояснил Георгий Филимонов.

По словам Анны Громовой, трехсотлетняя история императорской России предлагает большое количество увлекательных и интересных сюжетов, поэтому маршрут проекта построен с точки зрения исторической правды.

«Вологодская область отличается прямой связью с императором Петром I, который не единожды посещал Вологду. Например, здесь есть здание, которое идеально подходит для создания Музея Романовых», - уверена Анна Громова.

Одним из объектов показа «Императорского маршрута» станет Дом-музей Петра I, который сегодня открывается после реставрации.