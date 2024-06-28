В Вологду прибыл «Поезд памяти»

В Вологду сегодня прибыл культурно-образовательный проект «Поезд Памяти». В этом году в проекте принимают участие 200 учащихся из России, Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. От Вологодской области в проекте участвует Кирилл Исаченков из Череповца.

«Поезд Памяти» – это уникальный проект, который объединяет молодежь разных стран в изучении общей истории. В Вологде ребят ждет насыщенная программа, в рамках которой ребята смогут узнать больше об истории Вологодчины, ее достопримечательностях и знаменитых жителях», – обратился к участникам проекта заместитель губернатора Вологодской области Александр Поветкин.

В Вологде участники «Поезда Памяти» посетят Вологодский музей-заповедник, культурно-выставочный центр «Вологодский музей детства», а также побывают в музее «Вологодского поискового отряда», где им расскажут о работе поисковиков и покажут экспонаты, найденных во время раскопок в разных уголках России. Кроме того, у них будет возможность пообщаться с представителями регионального отделения «ЮНАРМИЯ» Вологодской области.

Организаторами программы в Вологодской области выступает управление по молодежной политике правительства региона совместно с филиалом областного центра «Содружество» Центр патриотического воспитания.