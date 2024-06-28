Жительница Череповца заразила трех мужчин ВИЧ-инфекцией

Прокуратура г. Череповца утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы. Она обвиняется в заражении ВИЧ-инфекцией трех лиц.

По версии следствия, в 2009 году обвиняемая была поставлена на учет в медицинском учреждении как ВИЧ-инфицированная, где официально была предупреждена об уголовной ответственности за заражение другого лица ВИЧ-инфекцией.

Несмотря на это, в период с июля 2018 года по май 2023 года, женщина неоднократно вступала в незащищенную половую связь, что повлекло заражение вирусом иммунодефицита человека трех мужчин.

После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в Череповецкий городской суд для рассмотрения по существу.