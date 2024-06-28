Более 1,7 млн сеянцев хвойных пород ввезли на Вологодчину с нарушением закона

[ Общество ]

В Вологодскую область ввезли более 1,7 млн сеянцев хвойных пород с нарушением закона. По информации межрегионального управления Россельхознадзора, сеянцы привезены в Вожегодский округ из Кировской области. Нарушения были выявлены при проверке информационной системы «Аргус-Фито». Всего, по данным ведомства, были доставлены 1,3 млн сеянцев ели и 0,4 млн сеянцев сосны.

«Предприятие не уведомило управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции и не погасило карантинный сертификат в информационной системе «Аргус-Фито». Таким образом, в действиях хозяйствующего субъекта усматриваются признаки нарушения требований законодательства», - пояснили в ведомстве.

Хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона и необходимость своевременно уведомлять о получении подкарантинной продукции.

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