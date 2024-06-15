Череповчанин ответит перед судом за изнасилование женщины в 2019 году

Следственным отделом по г. Череповец завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Ему предъявлено обвинение по статьям «Изнасилование» и «Действия сексуального характера с применением насилия». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

По данным следствия, в сентябре 2019 года в Череповце, в ночное время, 33-летний местный житель проследовал за незнакомой молодой женщиной в подъезд жилого дома. Там напал на нее, применяя насилие и запугав потерпевшую, изнасиловал ее. После этого скрылся.

Об этом пострадавшая заявила в полицию, однако раскрыть преступление по горячим следам не удалось. При этом следователи и криминалисты собрали все вещественные доказательства, в том числе следы. Благодаря этому специалисты определили его генетический профиль, и в этом году обнаружили совпадение с человеком, отбывавшим наказание за преступление в другом регионе. Производство по уголовному делу возобновилось.

Изначально мужчина отрицал причастность к деянию, но правоохранители добыли новые улики, под давлением которых обвиняемый признал вину в содеянном.

Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.