В московском аэропорту открылась фотовыставка, посвященная Вологодчине

В Международном аэропорту «Внуково» открылась фотовыставка «Вологодчина – место силы русского мира». Она даст возможность большому количеству людей оценить туристическую привлекательность Вологодской области.

«27 июня в Международном аэропорту «Внуково» открываем фотовыставку «Вологодчина – место силы русского мира». В здании терминала разместили 16 снимков вологодских фотографов. Ключевая идея выставки – показать красоту и уникальные достопримечательности Вологодской области, открыть жителям России и туристам из других стран новые маршруты для путешествий», – сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Выставка позволит тысячам туристов оценить красоту памятных мест Вологодчины – Усадьбы Гальских, Усадьбы Брянчаниновых, Кирилло-Белозерского музея-заповедника и Ансамбля Кирилло-Белозерского монастыря, Вотчины Деда Мороза, Памятника природы Опоки, Национального парка «Русский Север».

Экспозиция организована рядом с основным выходом внутрироссийских рейсов, где находятся стойки регистрации Вологодского авиапредприятия. Посмотреть выставку можно до конца ноября 2024 года.