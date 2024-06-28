Житель Белозерска отправится в колонию за покушение на убийство сестры

Белозерский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Белозерска. Он признан виновным в покушении на убийство, сообщает пресс-служба Прокуратуры Вологодской области.

В октябре прошлого года подсудимый пришел в квартиру к своей 35-летней сестре. Спустя некоторое время женщина начала его выгонять, из-за чего у родственников произошел конфликт. Мужчина, вооружившись кухонным ножом, нанес множественные удары в лицо, шею и конечности потерпевшей. Женщине удалось выбежать из квартиры и обратиться за помощью к соседям, которые вызвали скорую медицинскую помощь.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично, пояснив, что убивать сестру не собирался.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Решение суда в законную силу не вступило.