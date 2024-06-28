Житель Белозерска отправится в колонию за покушение на убийство сестры

[ Происшествия ]

Белозерский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Белозерска. Он признан виновным в покушении на убийство, сообщает пресс-служба Прокуратуры Вологодской области.

В октябре прошлого года подсудимый пришел в квартиру к своей 35-летней сестре. Спустя некоторое время женщина начала его выгонять, из-за чего у родственников произошел конфликт. Мужчина, вооружившись кухонным ножом, нанес множественные удары в лицо, шею и конечности потерпевшей. Женщине удалось выбежать из квартиры и обратиться за помощью к соседям, которые вызвали скорую медицинскую помощь.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично, пояснив, что убивать сестру не собирался.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Решение суда в законную силу не вступило.

Теги:
покушение на убийство колония решение суда
 

Последние новости

В московском аэропорту открылась фотовыставка, посвященная Вологодчине
Житель Белозерска отправится в колонию за покушение на убийство сестры
Условные террористы захватили аэропорт в Великом Устюге
Июль в Вологодской области начнется с жаркой погоды
Движение в центре Вологде будет перекрыто на День города
Череповчанин утонул в реке Ягорба
Вологжанка завоевала серебро чемпионата России по стрельбе
Два подростка спалили дачный дом за 2,7 млн рублей под Вологдой
Два театра получили серебряные маски фестиваля «Голоса истории»
Вологжанин завоевал бронзу кубка России по пулевой стрельбе