Условные террористы захватили аэропорт в Великом Устюге

[ Общество ]

В Великом Устюге условные террористы захватили помещение диспетчерской в здании аэропорта. Также была предпринята попытка совершить теракт с применением беспилотника.

По такому сценарию развивались командно-штабные учения по пресечению терактов на объектах транспортной инфраструктуры.

«В учении приняли участие территориальные управления ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии, ЛО МВД на транспорте, а также оперативная группа в Великоустюгском муниципальном округе», - рассказали в региональном управлении ФСБ.

В ведомстве уточнили, что в ходе учений был отработан порядок взаимодействия между подразделениями при проведении контртеррористических мероприятий.

«Запланированные цели и задачи учения достигнуты», - также пояснили в УФСБ.

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учения УФСБ
пресс-служба УФСБ России по Вологодской области
 

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