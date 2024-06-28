Условные террористы захватили аэропорт в Великом Устюге

В Великом Устюге условные террористы захватили помещение диспетчерской в здании аэропорта. Также была предпринята попытка совершить теракт с применением беспилотника.

По такому сценарию развивались командно-штабные учения по пресечению терактов на объектах транспортной инфраструктуры.

«В учении приняли участие территориальные управления ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии, ЛО МВД на транспорте, а также оперативная группа в Великоустюгском муниципальном округе», - рассказали в региональном управлении ФСБ.

В ведомстве уточнили, что в ходе учений был отработан порядок взаимодействия между подразделениями при проведении контртеррористических мероприятий.

«Запланированные цели и задачи учения достигнуты», - также пояснили в УФСБ.