Июль в Вологодской области начнется с жаркой погоды

[ Общество ]

Вологодские синоптики рассказали, что июль начнется с жаркой погоды. Уже сегодня в северо-восточных районах ожидается повышение температуры до +30 градусов.

В субботу в западных районах возможен небольшой дождь, вечером не исключается вероятность осадков в Вологде. При этом днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов.

В воскресенье также погода будет неустойчивой, возможны грозы. Максимальная температура составит от +25 градусов на западе до +29 градусов на востоке. 

«Июль начнется на территории Вологодской области с жаркой погоды. В понедельник максимальные значения термометров составят до +30 градусов, осадков не ожидается. Во вторник, по предварительным данным, обойдется без существенных осадков, и все так же жарко – около +30 градусов, после чего в регион пробьются атмосферные фронты с дождями, поэтому немного посвежеет», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

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