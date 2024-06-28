Июль в Вологодской области начнется с жаркой погоды

Вологодские синоптики рассказали, что июль начнется с жаркой погоды. Уже сегодня в северо-восточных районах ожидается повышение температуры до +30 градусов.

В субботу в западных районах возможен небольшой дождь, вечером не исключается вероятность осадков в Вологде. При этом днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов.

В воскресенье также погода будет неустойчивой, возможны грозы. Максимальная температура составит от +25 градусов на западе до +29 градусов на востоке.