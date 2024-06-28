Июль в Вологодской области начнется с жаркой погоды

Вологодские синоптики рассказали, что июль начнется с жаркой погоды. Уже сегодня в северо-восточных районах ожидается повышение температуры до +30 градусов.
В субботу в западных районах возможен небольшой дождь, вечером не исключается вероятность осадков в Вологде. При этом днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов.
В воскресенье также погода будет неустойчивой, возможны грозы. Максимальная температура составит от +25 градусов на западе до +29 градусов на востоке.
«Июль начнется на территории Вологодской области с жаркой погоды. В понедельник максимальные значения термометров составят до +30 градусов, осадков не ожидается. Во вторник, по предварительным данным, обойдется без существенных осадков, и все так же жарко – около +30 градусов, после чего в регион пробьются атмосферные фронты с дождями, поэтому немного посвежеет», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.