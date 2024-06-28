Движение в центре Вологде будет перекрыто на День города

Центральная часть Вологды будет перекрыта на День города. Ряд улиц перекроют на три дня, начиная уже с сегодняшнего дня.

В частности, сегодня прекращено движение по улице Сергея Орлова на участке от дома 4а до Кремлёвской площади, на участке от дома 1 до дома 17 на Торговой площади и по улице Ленинградской на участке от улицы Маяковского до проспекта Победы. Запрет на движение и стоянку автомобилей на этих участках продлится до 17:00 30 июня.

29 июня с 06:00 до 01:00 30 июня закроют движение по площади Возрождения; по улице Лермонтова на участке от дома №4 до улицы Предтеченской; по улице Марии Ульяновой на участке от улицы Козлёнской до Советского проспекта; по Советскому проспекту на участке от улицы Предтеченской до улицы Марии Ульяновой; по улице Ленина на участке от дома №1 до дома №15.

Также 29 июня движение ограничат по улице Марии Ульяновой на участке от улицы Герцена до улицы Козлёнской. Запрет будет действовать с 06:00 до 18:00.

Еще одно ограничения 29 июня запланировано с 22:00 до 01:00: для движения транспорта будут закрыты улица Предтеченская на участке от улицы Зосимовской до улицы Козлёнской и улице Мира на участке от улицы Сергея Орлова до улицы Козлёнской.

В связи с перекрытием движения на этих участках улиц также изменится ряд маршрутов городского транспорта, - сообщает пресс-служба городской администрации.