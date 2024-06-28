Вологжанка завоевала серебро чемпионата России по стрельбе

Вологжанка Екатерина Коршунова завоевала серебро чемпионата России по стрельбе. Чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия завершились накануне в Московской области.

Екатерина Коршунова, спортсменка СШОР «Витязь» в последний день соревнований стала серебряным призером чемпионата в упражнении МПП-60 (пистолет малокалиберный, 50 м, 60 выстрелов), уступив лишь Дарье Сироткиной из Москвы. Бронзу завоевала Анна Асомчик из Санкт-Петербурга.

Это уже вторая медаль для Екатерины на прошедшем чемпионате. Ранее вологжанка завоевала серебряную медаль кубка России в упражнении «пневматический пистолет, дистанция 10 метров, женщины».