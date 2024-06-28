Два подростка спалили дачный дом за 2,7 млн рублей под Вологдой

В поселке Ананьино под Вологдой два подростка – 15-ти и 17-ти лет спалили дачный дом. С заявлением о проникновении в дом и поджоге в полицию заявил его 40-летний владелец. Ущерб мужчина оценил в 2,7 млн рублей.

Сыщики установили личности подозреваемых. Ими оказались двое подростков. Задержанные рассказали, что вечером готовили с приятелями шашлыки в Ананьино. После пикника они решили заглянуть на чужую дачу. Оставшимся после приготовления шашлыка розжигом они подпалили строящийся дом. Убедившись, что он загорелся, подростки убежали.

По факту поджога возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.