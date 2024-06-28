Два театра получили серебряные маски фестиваля «Голоса истории»

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Два театра получили серебряные международного театрального фестиваля «Голоса истории». В Вологде подведены итоги фестиваля, который продолжался девять дней.

«Серебряные маски получили два театра. Диплом лауреата имени Александра Свободина жюри присудило спектаклю «Чайка» Северодвинского драматического театра и диплом лауреата имени Алексея Семенова – спектаклю «Барышня-крестьянка» Вологодского драматического театра. Кружевная маска тоже осталась в Вологде – с формулировкой «Спектакль, убедительно раскрывающий историческое событие» главную награду получила постановка Вологодского театра для детей и молодежи «Борис Годунов», - рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Дипломы фестиваля также получили спектакли «Куллерво» национального театра Карелии и «Ради жизни» Театра для детей и молодежи Череповца, актриса Новгородского областного академического театра драмы, народная артистка РФ Лилия Сергеева за роль Филицаты в спектакле «Правда – хорошо, а счастье лучше» и Степан Зограбян за художественное оформление спектакля «Борис Годунов» Вологодского театра юного зрителя.

Специальная программа театров кукол «Истории+» стала отдельным украшением фестиваля «Голоса истории». Свои работы показали артисты из Санкт-Петербурга, Рязани, республики Карелия и республики Беларусь.

В этой программе лучшим спектаклем признан «Удачи, Марк!», а лучшим актерским трио стала команда актрис, сыгравших спектакль «Наводнение» Вологодского театра кукол «Теремок». Диплом за «Лучший актерский ансамбль» получил спектакль «Железо» Театра кукол республики Карелии, а лучшей актрисой стала Лариса Микулич, сыгравшая в спектакле «Уединенный домик на Васильевском» Гродненского театра кукол.

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