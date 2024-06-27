Вологжанин завоевал бронзу кубка России по пулевой стрельбе

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Вологодский спортсмен Илья Марсов завоевал бронзовую медаль кубка России по пулевой стрельбе. Всероссийские соревнования и кубок страны проходят в Московской области с 17 по 27 июня. В предпоследний день турнира были разыграны медали в олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров».

Победу в этой дисциплине в кубковых баталиях одержал призер Олимпийских игр в Рио и Токио Сергей Каменский из Алтайского края. Серебро завоевал заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр в Рио Владимир Масленников из Ямало-Ненецкого автономного округа. Бронзовым призером стал мастер спорта международного класса из Вологодской области Илья Марсов.

Ранее, напомним, вологжанка Екатерина Коршунова завоевала серебряную медаль кубка России в упражнении «пневматический пистолет, дистанция 10 метров, женщины». Еще одна спортсменка – Диана Лысцова заняла третье место чемпионата страны в стрельбе из малокалиберной винтовки из положения «лежа» на дистанции 50 метров.

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